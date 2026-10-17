Inklusive Rezept-Tipps
Superfood vom Tiroler Feld: So werden Lein und Chia in Lans angebaut
Sandra Leitner baut neben Chia (im Bild) auch Lein, Hanf, Mohn und Lavendel an, die sie zu verschiedenen Produkten veredelt.
© Ornella Wächter
Lein und Chia aus Tirol? Ja, das geht. Der Lanser Landwirtin Sandra Leitner ist es gelungen, die gehypten Superfood-Samen an das Klima im Tiroler Mittelgebirge zu gewöhnten. Mit viel Hingabe und Herzblut werden die Kulturpflanzen von ihr angebaut, geerntet und zu gereinigten Samen, zu Mehl oder Ölen weiterverarbeitet. Ein Besuch vor Ort.
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