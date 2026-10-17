Superfood vom Tiroler Feld: So werden Lein und Chia in Lans angebaut

Lein und Chia aus Tirol? Ja, das geht. Der Lanser Landwirtin Sandra Leitner ist es gelungen, die gehypten Superfood-Samen an das Klima im Tiroler Mittelgebirge zu gewöhnten. Mit viel Hingabe und Herzblut werden die Kulturpflanzen von ihr angebaut, geerntet und zu gereinigten Samen, zu Mehl oder Ölen weiterverarbeitet. Ein Besuch vor Ort.