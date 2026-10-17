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Regionalliga West
Drei Punkte für den SV Fügen, drei Rote Karten für den FC Kufstein
Hält bei zehn Westliga-Treffern – Fügens Stephan Kuen.
© Alexander Schwaninger
Von Alexander Gruber
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