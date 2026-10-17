Kantersieg gegen Atzgersdorf: Schwazer Handballer zurück auf der Siegerstraße

Nach zwei Niederlagen schlugen die Schwazer Handballer Atzgersdorf zuhause glatt mit 39:20.

Mit vier Siegen waren die Schwazer Handballer in die neue Saison der HLA Meisterliga gestartet. Nach zwei Niederlagen gegen Linz und Bregenz war der Motor aber zuletzt ins Stottern geraten. Doch nur kurz, denn am Samstag bogen die Tiroler wieder auf die Siegerstraße ein.

Gegen Tabellenschlusslicht Atzgersdorf feierten die Schwazer den erwarteten Pflichtsieg und gewannen klar 39:20. Beste Werfer der Gastgeber waren Jonas Riecke und Emanuel Petrusic mit jeweils fünf Treffern. Dazu machten gleich drei weitere Spieler vier Tore und trugen damit entscheidend zum Heimsieg bei.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, weil wir sehr konstant aufgetreten sind“, meinte der Schwazer Trainer Christoph Jauernik, der sehr zufrieden war mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es waren alle sehr motiviert und konsequent. Es hat jeder sein Zeug gemacht heute. Wieder zwei Punkte machen waren wichtig und wir können nun mit Selbstvertrauen auf nächste Woche blicken.“