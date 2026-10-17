Griff ausgebrochen: 18-jährige Kletterin stürzte im Außerfern zwölf Meter ins Seil

Reutte – Eine 18-jährige Frau ist am Samstag beim Klettern in der Route „Südverschneidung“ an der Roten Flüh rund zwölf Meter abgestürzt und verletzt worden. Die junge Frau war kurz vor 12 Uhr gemeinsam mit einer ebenfalls 18-jährigen Kletterpartnerin in die Route eingestiegen.

Gegen 15.20 Uhr erreichten die beiden die fünfte Seillänge. Während eine der Frauen vom Standplatz aus sicherte, begann die andere mit dem Vorstieg. Dabei verlor sie den Überblick über die Routenführung und fand den nächsten Standplatz nicht. Sie versuchte deshalb, zur letzten Zwischensicherung abzuklettern. Dabei brach ein Griff aus und die 18-Jährige stürzte rund zwölf Meter ins Sicherungsseil.