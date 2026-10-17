Einbruch in Hotelareal in Kössen: Diebe stahlen Alkohol, Sportsachen und Tresor

Bislang unbekannte Täter brachen Samstagnacht zwischen 2.50 Uhr bis 4.00 Uhr in zwei Gebäude eines Hotelareals in Kössen ein.

Konkret wurden aus den beiden Gebäuden mehrere hochwertige alkoholische Getränkeflaschen, Sportaccessoires und ein Tresor, welcher sich in einem unversperrten Schrank befand, aus seiner Verankerung gerissen und mitgenommen.