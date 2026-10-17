Ermittlungen laufen
Einbruch in Hotelareal in Kössen: Diebe stahlen Alkohol, Sportsachen und Tresor
Bislang unbekannte Täter brachen Samstagnacht zwischen 2.50 Uhr bis 4.00 Uhr in zwei Gebäude eines Hotelareals in Kössen ein.
Konkret wurden aus den beiden Gebäuden mehrere hochwertige alkoholische Getränkeflaschen, Sportaccessoires und ein Tresor, welcher sich in einem unversperrten Schrank befand, aus seiner Verankerung gerissen und mitgenommen.
Im Tresor befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. (TT.com)