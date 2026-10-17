Doch keine Sanktionen: Trumps nächster Kniefall vor dem Kreml

Mit der Aussetzung neuer Sanktionen gegen Russland setzt US-Präsident Donald Trump die Ukraine weiter unter Druck und treibt seine Annäherung an Moskau voran. In Europa läuten die Alarmglocken immer lauter.

Washington – Erst vor einem knappen Monat hatte US-Donald Trump ein Sanktionspaket gegen Russland unterzeichnet, das den Kreml wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck setzen sollte. Die darin vorgesehenen Zölle ruhen aber nun bis auf Weiteres, wie aus einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Dekret hervorging. Sein Vorgehen begründete der US-Präsident damit, dass dies „zum jetzigen Zeitpunkt im nationalen Interesse“ der USA liege. Aus Moskau gab es für den Schritt Lob – aus Kiew wurde Kritik laut.

Trump stellt sich gegen den Kongress

Mitte September hatte Trump das vom US-Parlament verabschiedete Gesetz mit neuen weitreichenden Strafmaßnahmen gegen Russland unterzeichnet. Das Sanktionspaket hatte zuvor eine parteiübergreifende Mehrheit im Kongress bekommen.

Das Gesetz sah vor, dass die im Text verankerten Zölle und Sanktionen 30 Tage nach der Unterzeichnung automatisch greifen – es sei denn, der Präsident würde innerhalb dieser Zeit anders entscheiden. Trump setzte die Zölle also kurz vor Ende der vom Kongress vorgegebenen Frist aus.

Selenskyj: Lockerung ist Ansporn für Putin

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj kritisierte die Aussetzung der geplanten US-Sanktionen. Eine Lockerung des Drucks auf Moskau und finanzielle Belohnungen seien für Kremlchef Wladimir Putin nur Ansporn, weiter zuzuschlagen, schrieb er auf Telegram. Er beklagte dabei, dass Trump sich zu dem Schritt entschlossen habe – einen Tag nach einem der massivsten Schläge Moskaus gegen die ukrainische Energieinfrastruktur.

„Mehr als 15 wichtige Anlagen zur Stromerzeugung und -übertragung in verschiedenen Regionen der Ukraine wurden angegriffen“, sagte er. Moskau habe seine Angriffe ausgeweitet und versuche die Ressourcen des Landes zu zerschlagen. Laut Behörden gab es Tote und Verletzte. Hunderttausende Menschen waren demnach ohne Strom und Heizung.

Angst vor einem Winter der Blackouts

„Russland versucht, in der Ukraine kurz vor dem Winter einen Blackout herbeizuführen“, sagte Selenskyj. Das Land wolle Millionen Menschen Strom und Heizung nehmen. „Es braucht Druck, um dies zu stoppen“, forderte er. Trump könne das Sanktionsgesetz auch wieder in Kraft setzen. „Aber es muss wirklich greifen“, betonte Selenskyj. Schon zuvor hatte Trump ungeachtet bestehender Sanktionen mit Putin Diesellieferungen aus Russland vereinbart und damit die Kritik Selenskyjs auf sich gezogen.

Nach dem Stopp des US-Sanktionspakets gegen Russland sieht der Geopolitik-Experte Klemens Fischer die Ukraine in verzweifelter Lage. „Das ist garantiert der dunkelste Moment für die Ukrainer in diesem Krieg bisher“, sagte der Professor für Internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität Köln dem Deutschlandfunk.

US-Präsident Donald Trump und sein ukrainisches Gegenüber, Wolodymyr Selenskyi, im September am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. © AFP/Smialowski

Trump habe Kiew von Anfang an nicht so unterstützt, wie es die westlichen Staaten gerne gehabt hätten. Nun verhalte er sich aber noch radikaler, sagte er mit Blick auf die Zwischenwahlen am 3. November und die hohen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs, den Trump mit Israel begonnen hatte.

Großer Schaden in wenigen Wochen

Selbst wenn sich Trump der Ukraine nach den Midterms wieder zuwenden würde, könnten die kommenden Wochen langfristigen Schaden anrichten, warnt Fischer. Die Ukraine sei etwa bei der Luftabwehr nahezu zu 100 Prozent von den USA abhängig.

Dagegen lobte Moskau erwartungsgemäß die US-Entscheidung als „wichtigen und wahrhaft historischen Moment“. Der Schritt fördere den Dialog und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit, teilte der für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständige Kreml-Beauftragte Kirill Dmitrijew bei Telegram mit.