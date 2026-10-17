19 Tote bei Massenpanik auf Hindu-Festival in Indien

Bei einer Massenpanik auf einem Hindu-Festival in Indien sind mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter ein siebenjähriges Mädchen. Außerdem seien 25 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden Samstagabend mit. Zu der Panik in Kolkata im Osten des Landes sei es offenbar gekommen, als wegen eines plötzlichen Regenschauers die Massen in einen Pavillon drängten. Bei Großveranstaltungen wie religiösen Festen kommt es in Indien oft zu tödlichen Zwischenfällen.

Ein hochrangiger Polizeibeamter vor Ort sagte AFP, dass eine Durchsage für "Unruhe" gesorgt habe, nachdem es zu regnen begonnen hatte. Die "vor dem Pavillon wartende Menschenmenge drängte, zerrte und stürmte nach vorn, wobei Menschen zu Boden fielen - was zu noch mehr Gedränge und der Massenpanik führte".