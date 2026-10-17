19 Tote bei Massenpanik auf Hindu-Festival in Indien
Bei einer Massenpanik auf einem Hindu-Festival in Indien sind mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter ein siebenjähriges Mädchen. Außerdem seien 25 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden Samstagabend mit. Zu der Panik in Kolkata im Osten des Landes sei es offenbar gekommen, als wegen eines plötzlichen Regenschauers die Massen in einen Pavillon drängten. Bei Großveranstaltungen wie religiösen Festen kommt es in Indien oft zu tödlichen Zwischenfällen.
Ein hochrangiger Polizeibeamter vor Ort sagte AFP, dass eine Durchsage für "Unruhe" gesorgt habe, nachdem es zu regnen begonnen hatte. Die "vor dem Pavillon wartende Menschenmenge drängte, zerrte und stürmte nach vorn, wobei Menschen zu Boden fielen - was zu noch mehr Gedränge und der Massenpanik führte".
Vom 16. bis zum 21. Oktober wird in Westbengalen das Fest Durga Puja zu Ehren der hinduistischen Göttin Durga gefeiert. Bei großen religiösen Festen oder anderen größeren Veranstaltungen kommt es in Indien immer wieder zu Unfällen. Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests, Maha Kumbh Mela, waren im Jänner 2025 in der nördlichen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.
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