Bus erfasst in Vorarlberg 91-jährigen Fußgänger

Ein 91-jähriger Fußgänger ist Samstagvormittag in Nüziders in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Senior hatte laut Polizei die Vorarlberger Straße (L 190) an einer Stelle ohne Schutzweg überqueren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von einem 65-Jährigen gelenkten Bus. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde daraufhin zu Boden geschleudert.

Ein Alkomattest beim Buslenker verlief negativ. Die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nicht überschritten worden war, hieß es. An dem Bus entstand im Frontbereich ein Schaden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Autohauses.

Zu einem ähnlichen Unfall kam es dann Samstagnachmittag in Hard am Bodensee (Bezirk Bregenz). Ein 32-jähriger Fußgänger wollte die Rheinstraße vor einem an der Bushaltestelle stehenden Linienbus überqueren. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Taxilenker in Fahrtrichtung Bregenz an dem Bus vorbei. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, der ebenfalls mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde, teilte die Exekutive mit.

Der 32-Jährige erlitt eine blutende Kopfverletzung. Nach der Erstversorgung durch Ersthelfer und Rettungskräfte wurde er in das Krankenhaus Bregenz gebracht. Am Taxi entstand ein Schaden.