Fast 200 ukrainische Drohnen über Moskau abgefangen

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters fast 200 ukrainische Drohnen abgefangen. Seit Mitternacht seien 195 Drohnen auf dem Weg in die Hauptstadt zerstört worden, teilte Sergej Sobjanin auf Telegram mit. Die Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo setzten den Flugbetrieb aus. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

In der Nacht auf Samstag hatte Russland nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als 15 ukrainische Energieanlagen angegriffen. Die russische Armee habe ihre Kampagne gegen das Energiesystem ausgeweitet und versuche, die ukrainischen Reserven und Reparaturkapazitäten so weit wie möglich zu strapazieren, teilte Selenskyj auf Telegram mit.