Landesweite Anti-Trump-Proteste vor US-Kongresswahlen

Zweieinhalb Wochen vor den Kongresswahlen in den USA haben landesweit zahlreiche Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Die Proteste unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) vom Samstag richteten sich gegen die Politik und den Regierungsstil von Trump - und sollten vor den Midterms vom 3. November Wähler mobilisieren. "Es ist gut, seine Wut auszudrücken, und wir haben eine lange Liste an Beschwerden", sagte die pensionierte Lehrerin Sabine Carlson in Washington.

"Aber das Wichtigste ist es, wählen zu gehen." Auf Regenschirmen hatten Demonstranten Slogans wie "Wählt, als ob eure Demokratie davon abhängt" und "Wählt Menschlichkeit. Beendet diesen Zirkus. Wir wollen unser Land zurück" geschrieben.

Ein 52-jähriger Veteran sagte, er sei so enttäuscht von der Entwicklung in den USA in den vergangenen eineinhalb Jahren, dass er um sein Land "trauert". Er hoffe auf eine "starke Antwort vom amerikanischen Volk am 3. November".

Die Demokratie-Aktivistin Alma Couverthie warnte vor möglichen Versuchen der Trump-Regierung, den Wahlausgang zu manipulieren. Die beste Art, dies zu verhindern, sei "sicherzustellen, dass unsere Wahlbeteiligung so massiv, so eindeutig und so überwältigend ist, dass es unmöglich ist, unseren Sieg für die Demokratie in Frage zu stellen".

Landesweit - von New York bis Los Angeles und in Großstädten wie Chicago, Philadelphia und Minneapolis - waren mehr als 3.000 Protestveranstaltungen geplant. Anstelle von Großkundgebungen setzten die Organisatoren dieses Mal auf Autokorsos mit Hupkonzerten, Konzerte und Nachbarschaftstreffen.

Die Protestbewegung "No Kings" macht seit dem vergangenen Jahr gegen Trump mobil. Die Teilnehmer werfen dem 80-jährigen Präsidenten, dessen zweite Amtszeit Anfang 2025 begonnen hat, eine autoritäre Regierungsführung und eine Aushöhlung der US-Demokratie vor. Zu Massenkundgebungen gegen den Republikaner Ende März waren laut der Bewegung landesweit mindestens acht Millionen Menschen geströmt.