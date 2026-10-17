Saudis fangen zwei ballistische Raketen aus dem Jemen ab

Das Militär in Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben zwei ballistische Raketen aus dem Jemen abgefangen. Sie seien auf die Großstadt Khamis Mushait im Südwesten des Landes zugeflogen, hieß es. Im Bereich der Hauptstadt Riad wurde zudem eine Drohne der jemenitischen Houthi-Miliz abgefangen und zerstört, wie der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Houthi, Turki al-Maliki, in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform X berichtete.

Die schiitische Houthi-Miliz griff zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien an. Dabei gab es auch Tote und Verletzte, unter anderem am Flughafen der Hauptstadt Riad. Auch Ölanlagen wurden angegriffen. Saudi-Arabien wiederum ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und greift Ziele der Houthi an. Die Miliz kontrolliert Gebiete im Norden und Westen des Jemens und wird vom Iran unterstützt.