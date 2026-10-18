Polizeieinsatz am Flughafen Leipzig/Halle - Zaun beschädigt

Ein beschädigter Zaun sorgt am Flughafen Leipzig/Halle für einen Polizeieinsatz. Derzeit sei unklar, ob sich unberechtigte Personen auf dem Flughafengelände aufhalten, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Das Gelände werde durchsucht. Den Angaben zufolge wurde die Nordpiste gesperrt, der Flugbetrieb auf der Nordseite wurde eingestellt. Die Südpiste sei weiterhin in Betrieb, hieß es. Es war zunächst nicht bekannt, wodurch der Zaun beschädigt wurde.