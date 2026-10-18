Zwischenfall am Flughafen Leipzig - Betrieb eingeschränkt

Am Flughafen Leipzig/Halle ist nach einem mutmaßlichen Zaundurchbruch die Nordpiste gesperrt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug den Sicherheitszaun des Geländes in der Nacht auf Sonntag durchbrochen, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei suchten daraufhin das Areal ab. Dabei seien zunächst weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden.

Die Suche solle im Laufe des Tages mit zusätzlichen Kräften fortgesetzt werden. Der Flugbetrieb auf der Nordpiste blieb den Angaben zufolge vorerst eingestellt.