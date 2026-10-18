Feuer auf kanadischem Militärstützpunkt

Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem "ernsthaften Zwischenfall" gekommen, der ein großes Feuer ausgelöst hat. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz Alberta und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney auf X. "Unsere Gedanken sind bei all den tapferen Frauen und Männern, die betroffen sind", so Carney weiter. Er machte keine weiteren Angaben dazu, was genau auf dem Stützpunkt Wainwright passiert war.