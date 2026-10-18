Auto stürzte in Fieberbrunn 50 Meter über Hang ab: 81-Jähriger verletzt

Ein abgestellter Pkw ist am Samstagnachmittag in Fieberbrunn aus unbekannter Ursache ins Rollen geraten und rund 50 Meter über einen Hang abgestürzt. Im Fahrzeug saß der 81-jährige Großvater des Lenkers.

Ein Auto ist am Samstagnachmittag im Ortsteil Almen rund 50 Meter über einen Hang abgestürzt und hat sich dabei mehrfach überschlagen. Ein 81 Jähre alter Mann wurde dabei verletzt.

Der 36-jährige Lenker des Wagens war gegen 15 Uhr damit beschäftigt, einen Anhänger von seinem abgestellten Auto zu entfernen. Sein Großvater saß währenddessen auf dem Beifahrersitz. Aus noch ungeklärter Ursache begann der Wagen sich in Bewegung zu setzen. Der 36-Jährige versuchte in das Fahrzeug zu gelangen und es vor dem Absturz aufzuhalten, jedoch vergeblich.