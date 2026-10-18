Auseinandersetzung in Völs eskalierte: Unbekannter schlug mit Fäusten und Eisenstange zu

Bei einer Auseinandersetzung in Völs sind in der Nacht auf Sonntag zwei Männer verletzt worden. Ein unbekannter Täter soll mit den Fäusten und einer Eisenstange zugeschlagen haben.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind in der Nacht auf Sonntag in Völs zwei Männer verletzt worden. Der zunächst verbale Streit ereignete sich laut Polizei gegen 1.20 Uhr.

Im weiteren Verlauf versetzte ein bislang unbekannter Täter einem 53-jährigen Bosnier zwei Faustschläge gegen den Kopf. Der Mann stürzte rückwärts und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Anschließend nahm der Angreifer den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Eisenstange und schlug damit einem 45-jährigen Serben gegen den Kopf. Dieser erlitt dabei eine Platzwunde.

Vom Täter fehlt jede Spur

Der 53-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen am Rumpf in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Der 45-Jährige kam zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol.