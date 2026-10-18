Beim Abseilen abgestürzt: 62-jähriger Kletterer an der Burschlwand schwer verletzt

Ein 62-jähriger Kletterer ist am Freitagnachmittag an der Burschlwand in Zams abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann hielt sich dort zum Klettern auf, als er beim Abseilen aus bislang ungeklärter Ursache und aus unbekannter Höhe abstürzte.

Der Verletzte konnte noch selbst um Hilfe rufen. Gleichzeitig beobachtete eine Seilschaft am Fuß der Wand den Absturz und setzte die Rettungskette in Gang. Die Rettung versorgte den 62-Jährigen vor Ort. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)