Viele sind verunsichert
Ein BH, der Leben retten könnte: Rotes Kreuz sensibilisiert für Reanimation von Frauen
Die Wiederbelebung von Frauen und Männern unterscheiden sich grundsätzlich nicht - und doch werden Frauen meist schlechter reanimiert.
© Rita Falk
Frauen werden seltener und schlechter reanimiert als Männer. Ein Grund dafür: Übungspuppen werden fast ausschließlich männlich gelesen. Ein Reanimations-BH, der in Übungen und Kursen verwendet wird, soll ErsthelferInnen die Unsicherheit nehmen.
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