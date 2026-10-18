Nach 48 Jahren ist Schluss
„Ich hab die Disco nach Innsbruck gebracht“: Auf einen letzten Tanz in den Queens Club
Seit 48 Jahren hat die Familie Haller den Queens Club, früher noch „Queen Anne“, gepachtet. Gründer Paul und seine Tochter Silke haben in dieser Zeit unzählige Geschichten erlebt.
© Rita Falk
Ob Discoabende, Feten bis in den Vormittag oder Balkan-Partys: Der Innsbrucker Queens Club hatte über die Jahrzehnte viele Gesichter. Ein letzter Abstecher auf eine Tanzfläche, die das Nachtleben der Landeshauptstadt ein halbes Jahrhundert lang mitgeprägt hat.
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