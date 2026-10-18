Hättet ihr ihn erkannt? Dieser Olympiasieger war in Tirols Bergen unterwegs

In der abgelaufenen Saison ging der Stern von Lucas Pinheiro Braathen im Skiweltcup endgültig auf. Zum einen sicherte sich der norwegisch-brasilianische Superstar Olympia-Gold im Riesentorlauf, zum anderen eroberte er in derselben Disziplin die kleine Kristallkugel.

Auch für den kommenden Winter gilt der 26-Jährige als heißer Herausforderer für Branchenprimus Marco Odermatt. Bevor es in einer Woche in Sölden losgeht, tankte Braathen in Tirols Bergen noch einmal Kraft. Mit den Emojis für „Bergliebe“ postete sich der charismatische Skiprofi in einem extravaganten Outfit auf Instagram und teilte Fotos von seiner Wanderung im goldenen Herbst. Der Weltcupauftakt kann kommen... (TT.com)