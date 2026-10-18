Zahlreiche Verletzte, historisches Rathaus in Flammen: Spur der Verwüstung in französischen Städten

Landesweite Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem sind am Samstag in Frankreich von schweren Ausschreitungen überschattet worden. Nach Regierungsangaben wurden 1200 Menschen festgenommen und 150 Polizisten verletzt. Hunderttausende beteiligten sich an den Demonstrationen.

Nach den schweren Ausschreitungen bei den landesweiten Massenprotesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Frankreich will sich Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend mit einer Rede an seine Landsleute wenden. Die Fernsehansprache sei für 20.00 Uhr geplant, teilte der Élysée-Palast mit. Am Samstag hatten Randalierer im Zuge der Kundgebungen vielerorts Autos und Gebäude in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert.

📽️ Video | Spur der Verwüstung in Frankreich

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Vor dem TV-Auftritt werde Macron mit Premierminister Sébastien Lecornu und den zuständigen Ministern über die Lage beraten, hieß es weiter. Bei den Ausschreitungen am Rande der Massenproteste wurden in der Nacht zum Sonntag nach Angaben des Innenministeriums mehr als 1.800 Menschen festgenommen und mehr als 500 Polizisten und Feuerwehrleute verletzt. Lecornu sprach von einem "extremen Ausmaß an Gewalt".

Mehr als 150 Verletzte, Hunderte Festnahmen

Die sogenannte Gelbwesten-Bewegung, Gewerkschaften, Schüler, Studierende, Landwirte und andere Organisationen hatten zu dem Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem aufgerufen. An den Protesten nahmen landesweit nach Regierungsangaben rund 550.000 Menschen teil, die Organisatoren sprachen von rund 800.000 Demonstranten. Insgesamt wurden nach vorläufigen Angaben mehr als 150 Menschen verletzt.

Vermummte setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte © GUILLAUME SALIGOT

Lecornu erklärte, die Polizei habe sich den ganzen Tag lang "einer besonders gewalttätigen Ultralinken" gegenübergesehen, "einer sehr gut organisierten, undurchsichtigen Gruppe, die methodisch versuchte, Eigentum, Personen, aber auch die Institutionen der Republik anzugreifen." Es handle sich "um ein politisches Manöver, das Gewalt billigt". Er betonte: "Wir lassen uns davon nicht einschüchtern."

📽️ Video | Protesttag endet in Gewalt und Plünderungen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Nach Angaben der Polizei wurden allein in Paris 855 Menschen in Gewahrsam genommen. Die Exekutive sprach am Sonntag von einer "Rekordzahl". 13 Polizisten sowie zwei Feuerwehrleute seien bei den Auseinandersetzungen mit den "gewalttätigen Gruppen" verletzt worden, hieß es weiter. Diese Gruppen seien mit 500 bis zu 1.000 Mitgliedern außergewöhnlich groß gewesen. Die Bilanzierung der durch die Ausschreitungen und Plünderungen verursachten Schäden sei noch nicht abgeschlossen, doch sei deren Ausmaß "beträchtlich".

In der zentralfranzösischen Stadt Limoges setzten Randalierer das unter Denkmalschutz stehende Rathaus in Flammen, das weitgehend ausbrannte. Sonntag früh teilten die örtlichen Behörden mit, dass die Lage inzwischen unter Kontrolle sei. "Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt", sagte der zuständige Präfekt Maurice Barate. Eine "wilde Horde" sei für den Brand verantwortlich, durch den das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert schwer beschädigt wurde.

📽️ Video | Historisches Rathaus in Limoges ging in Flammen auf

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Dem Protesttag hatten sich verschiedene Gruppierungen angeschlossen, darunter Schüler und Studenten, die seit Wochen für bessere Lernbedingungen demonstrieren. Bei dem Protestaufruf, der keiner Organisation klar zuzuordnen war, ging es auch um hohe Spritpreise, niedrige Löhne, die große Zahl von zu Niedriglöhnen Beschäftigten sowie Probleme der Landwirtschaft und der Feuerwehr. Aufgrund des bereits hohen Haushaltsdefizits und Frankreichs hoher Verschuldung ist der Handlungsspielraum der Regierung, auf Forderungen der Demonstranten einzugehen, allerdings begrenzt.

Das Rathaus in Limoges brannte lichterloh. © MELAINE PAYZAL

Justizminister Gérald Darmanin sprach von Ausschreitungen "beispiellosen Ausmaßes" und kündigte ein hartes Vorgehen der Justiz an. Präsident Emmanuel Macron stellte den Verantwortlichen strafrechtliche Konsequenzen in Aussicht.

In Paris, Lyon, Straßburg und weiteren Städten setzte die Polizei Tränengas, Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Besonders schwere Vorfälle gab es in Marseille, wo Demonstranten eine Polizeiwache und das Rathaus angriffen sowie Geschäfte plünderten. Auch in Lyon, Avignon und Grenoble kam es zu Bränden und Sachbeschädigungen.

Der Pariser Vizebürgermeister Emmanuel Grégoire berichtete von verwüsteten Straßenzügen und brennenden Geschäften. Medien zufolge wurden auch Demonstranten verletzt.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Auslöser der Proteste war unter anderem ein Aufruf zur Neuauflage der Gelbwestenbewegung. Die Regierung hatte bereits befürchtet, dass sich die jüngsten Schülerproteste zu einer breiteren Protestbewegung ausweiten könnten.