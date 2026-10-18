Gefahr von tödlichen Pilzinfektionen steigt: Warum ist Tirol hier ein Ausreißer?

Weltweit sterben jährlich 3,75 Millionen Menschen an einer Pilzinfektion, fast ein Drittel der Ernteerträge geht verloren. Die Innsbrucker Wissenschafterin Michaela Lackner von der Medizinischen Universität warnt vor der unterschätzten Gefahr von Pilzresistenzen. Während sie in vielen Ländern „dramatisch“ steigen, ist in Tirol die Lage außerordentlich gut. Über die Gründe dafür tauschten sich jüngst 100 Wissenschafter aus 20 Nationen aus.