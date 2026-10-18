Von Bären und Besonderem: Der Grizzly zeigt sich dem Publikum

Der Multipla steht für ein Design-Desaster der Fiat-Historie – was die Italiener nicht daran hindert, mutig und verspielt das Erbe mit dem Multiplay neu zu interpretieren.

Mögen andere Automarken auf die Zugkraft von Raubkatzen setzen, so hat Fiat gute Erfahrungen mit Bären sammeln können. Der Panda hat sich millionenfach verkauft, derzeit erfreut er sich als Grande Panda und als Pandina einer breiten Präsenz im Sortiment des Turiner Autoherstellers. Anfang nächsten Jahres gibt es einen bärigen Zuwachs, angekündigt hat Fiat vor einigen Monaten den Grizzly samt Grizzly Fastback. Sie überragen den Grande Panda deutlich, auch wenn Fiat sich bemüht, die beiden Modelle als kompakt zu bezeichnen, denn die beiden SUV-Spielarten bleiben unter 4,5 Metern Länge.

Trotz seiner überschaubaren Dimensionen fällt das Ladeabteil des Grizzly üppig aus. Das Standard-SUV bietet ein Ladeabteil mit 545 Litern Stauvolumen, der Fastback kommt interessanterweise laut Herstellerangaben gar auf 608 Liter netto. Nicht zu sehr ins Detail gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Frage nach den Antriebsleistungen ein, offiziell gibt es einen Mix aus Benzinern, (Mild-)Hybrid und vollelektrischen Derivaten. Als Einstiegspreis strebt Fiat bei beiden Karosserievarianten weniger als 20.000 Euro an – das dürfte den künftigen Kundinnen und Kunden durchaus gefallen.

Der Grizzly kommt Anfang nächsten Jahres in den Handel. © Markus Höscheler

Mit einem Marktstart des Grizzly dürfen wir im ersten Quartal 2027 rechnen, den Bestellstart verortet Fiat bereits kurz nach Jahreswechsel.

So konkret wie beim Grizzly sieht es bei einer anderen Neuvorstellung von Fiat am Pariser Autosalon nicht aus, auch wenn ihm viel Aufmerksamkeit sicher ist: Damit ist der Multiplay angesprochen, eine interessante Mischung aus SUV, Van (bzw. MPV, Multi Purpose Vehicle) und Pick-up. Das Besondere ist der Showeffekt, denn mit einer verschiebbaren Dachkonstruktion kann sich der Multiplay innerhalb von Sekunden von einem Pick-up mit einer praktischen Ladefläche in einen geschlossenen 6+1-Sitzer verwandeln. Der talentierte Gestaltwandler ist dabei nur 4,45 Meter lang.

Der Multiplay erinnert vom Outfit und seinem Sitzangebot an den 600 Multipla aus dem Jahr 1958 und den eigentlichen Multipla aus dem Jahr 1998, der als Sechssitzer praktische Vorzüge zu bieten hatte, wegen seines ungewöhnlichen Designs aber vielfach gescholten und belächelt wurde. Die ersten Reaktionen am Pariser Autosalon waren jedoch gegenteiliger Natur, Applaus war dem Multiplay bei der Auftaktveranstaltung sicher.

Der Fiat Multiplay ist 4,45 Meter lang und fungiert wahlweise als Pick-up, als MPV oder als SUV. © Markus Höscheler