Mann stürzte in Eben am Achensee mehrere Meter von Mauer

Ein Sturz von einer Mauer hat in der Nacht einen Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Die verunglückte Person erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

In Eben am Achensee ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann mehrere Meter von einer Mauer in die Tiefe gestürzt. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Feuerwehr Eben wurde um 0.48 Uhr gemeinsam mit weiteren Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert. Da die Unfallstelle gut zugänglich war, konnten die Einsatzkräfte den Verletzten rasch zum Rettungswagen bringen. Dort wurde er notärztlich versorgt.