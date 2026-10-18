Jede/r Vierte kauft schon jetzt ein
Startschuss für Weihnachten: Die lokalen Geschäfte in Tirol können auf ein frohes Fest hoffen
Viele Geschäfte sind bereits weihnachtlich dekoriert, die ersten Kundinnen und Kunden kaufen bereits im Oktober die ersten Geschenke ein.
© Axel Springer
Der Online-Handel boomt, Künstliche Intelligenz spielt auch beim Shopping eine immer größere Rolle. Das Retail-Tech-Unternehmen Shopfully hat erhoben, wo und wie die Österreicherinnen und Österreicher heuer bevorzugt ihre Geschenke einkaufen.
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