Jede/r Vierte kauft schon jetzt ein

Startschuss für Weihnachten: Die lokalen Geschäfte in Tirol können auf ein frohes Fest hoffen

Viele Geschäfte sind bereits weihnachtlich dekoriert, die ersten Kundinnen und Kunden kaufen bereits im Oktober die ersten Geschenke ein.
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Beate Troger

Von Beate Troger

Der Online-Handel boomt, Künstliche Intelligenz spielt auch beim Shopping eine immer größere Rolle. Das Retail-Tech-Unternehmen Shopfully hat erhoben, wo und wie die Österreicherinnen und Österreicher heuer bevorzugt ihre Geschenke einkaufen.

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