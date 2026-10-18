„Lasse die Bombe platzen“: Helene Fischer sorgt in Silbereisen-Show für Aufsehen

Helene Fischer veröffentlicht noch in diesem Jahr ein neues Album. Die 42-Jährige kündigte an, dass das neue Werk mit dem Titel „WIR“ am 4. Dezember erscheinen soll.

Schlagerstar Helene Fischer (42) veröffentlicht noch in diesem Jahr ein neues Album. Die Ankündigung platzierte sie in der „Schlagerboom“-Show (ARD) von Moderator Florian Silbereisen, die vor mehr als 20.000 Menschen in Dortmund stattfand. „Es wird neue Musik geben“, sagte Fischer – und das schon relativ bald. „Heute Abend lasse ich die Bombe platzen!“ Das Album werde „WIR“ heißen und am 4. Dezember erscheinen.

Fischer gilt als Deutschlands größter Showstar. Neue Album-Veröffentlichungen sorgen in der Regel für allerhand Aufsehen. Mit Songs wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“ sind ihr schon etliche Hits gelungen.

In Florian Silbereisens „Schlagerboom“ machte die 42-jährige Musikerin die Nachricht öffentlich. © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Silbereisen – mit dem Fischer einst liiert war – verriet sie bei der Show „10 Jahre Schlagerboom – Alles funkelt! Alles glitzert!“ auch schon ein paar Details zu der kommenden Platte. „Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen“, sagte sie. Es werde aber auch „emotional“ und „menschlich“. „Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen – ich würde manchmal sagen – provokativ.“