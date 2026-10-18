Serie hält an: Erneut leichtes Erdbeben in Sistrans registriert

Im Raum Innsbruck hat sich in der Nacht auf Sonntag erneut ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße bei Sistrans erreichten um 3.33 Uhr eine Magnitude von 1,9 und wurden von einigen Personen wahrgenommen. Schäden sind keine bekannt.

Erneut hat sich ein leichtes Erdbeben in der Nacht auf Sonntag im Raum Innsbruck, konkret bei Sistrans ereignet. Die Erdstöße um 3.33 Uhr erreichten eine Stärke von 1,9. Das Beben wurde von einigen Personen schwach verspürt und auch akustisch wahrgenommen, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Erst am Freitag kam es in Sistrans zu einem Beben.

Serie von Beben

Es handelte sich um ein weiteres Erdbeben einer Serie, die seit Anfang August im Raum Innsbruck/Hall in Tirol registriert wird. Das bisher stärkste Beben erreichte am 26. September eine Magnitude von 3,8 – gefolgt von einem Erdstoß am 7. Oktober mit Stärke 3,7. Am 9. Oktober wurden im selben Gebiet Erschütterungen der Magnitude 3,1 verzeichnet.

Das Beben wurde gegen 3.33 Uhr wahrgenommen. (Hinweis: Bei der Uhrzeit auf der Grafik handelt es sich um die Weltzeit UTC) © Geosphere Austria

Ereignisse solcher Stärken gelten als sehr leichte bzw. leichte Erdbeben. Schäden an Gebäuden wurden bisher nicht gemeldet. Die Experten des Erdbebendienstes sprachen zuletzt von einer „temporär erhöhten Aktivität“, die zwar „unüblich ist, in der Region aber bereits mehrmals aufgetreten ist.“ (APA)