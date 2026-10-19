Schnee in höheren Lagen
Goldener Oktober legt eine Pause ein: Tirol steht ein Wetterumschwung bevor
Noch ein paar Tage kann man den goldenen Oktober wie in Pertisau (l.) genießen, ab Mittwoch wird es nicht nur in Reith im Alpbachtal (r.) trüb und regnerisch.
© Greiderer/ Springer
Noch einmal Sonne tanken, bevor der Herbst seine kühlere Seite zeigt: Der Wochenbeginn hat viel Sonnenschein und milde Temperaturen im Gepäck. Am Dienstag lebt noch einmal der Südföhn auf, ehe eine Störung die freundliche Wetterphase beendet. Ab dann muss sich Tirol auf Regen und Schnee einstellen.
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