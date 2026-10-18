Schnee in höheren Lagen
Noch einmal bis zu 20 Grad, dann dreht sich das Wetter: So werden die nächsten Tage in Tirol
Noch ein paar Tage kann man den goldenen Oktober wie in Pertisau (l.) genießen, ab Mittwoch wird es nicht nur in Reith im Alpbachtal (r.) trüb und regnerisch.
© Greiderer/ Springer
Noch einmal Sonne tanken, bevor der Herbst seine kühlere Seite zeigt: Der Wochenbeginn hat viel Sonnenschein und milde Temperaturen im Gepäck. Am Dienstag lebt noch einmal der Südföhn auf, ehe eine Störung die freundliche Wetterphase beendet. Ab dann muss sich Tirol auf Regen und Schnee einstellen.
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