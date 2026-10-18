Rapperin Nenda holt den Sieg beim Musikvideo-Festival „Die Goldene Schindel“

Innsbruck – Bei der Gala des Musikvideo-Festivals „Goldene Schindel 2026“ sind am Samstagabend im Innsbrucker Metropol zum vierten Mal herausragende Musikvideos ausgezeichnet worden. Den Hauptpreis, die Goldene Schindel für das beste Musikvideo, erhielt die Tiroler Rapperin Nenda für „KRRRA“.

📽️ Nenda: „KRRRA“

Jesse & Magneto wurden für „Glungezer“ mit der Spotlight Schindel/Storytelling gewürdigt. Die Tiroler Mundart-Rapper Von Seiten der Gemeinde erhielten für „Wolffreie Zone“ (Legacy Schindel) sowie für „Vegl“ (Tiroler Schindel) zwei Auszeichnungen.

Die Preise wurden in vier Kategorien vergeben. Insgesamt standen zwölf nominierte Musikvideos im Wettbewerb.

Die Goldene Schindel wird vom Kulturverein „LoR. Legends of Rock“ veranstaltet und versteht sich als Plattform für die österreichische Musik- und Filmszene. Das Festival widmet sich der Förderung und Sichtbarmachung von Musikvideos als eigenständiger Kunstform. (TT)