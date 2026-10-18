26-Jähriger bei Motorradunfall auf Mötzer Landesstraße schwer verunglückt

Ein schwerer Motorradunfall hat am Sonntag zu einer Sperre der Mötzer Landesstraße geführt. Ein 26-Jähriger wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag auf der Mötzer Landesstraße schwer verunglückt. Der Österreicher war gegen 9 Uhr auf der L 236 in Richtung Mieming unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann zu Sturz. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer setzten den Notruf ab und leiteten die Rettungskette ein. Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.