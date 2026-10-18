Am Unterschenkel verletzt
43-jähriger Motorradfahrer stürzte bei Leutasch und schlitterte unter Leitschiene durch
Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall auf der Leutascher Straße (L14) in Leutasch verletzt worden. Der Mann war gegen 10.30 Uhr von Leutasch in Richtung Mittenwald unterwegs.
Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, kam der Mann auf Höhe der sogenannten Höllkapelle in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz. Anschließend schlitterte er unter der Leitschiene durch.
Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Unterschenkel. Rettungskräfte versorgten ihn an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus nach Garmisch. (TT.com)