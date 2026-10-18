Nach Krebs-Operation: Papst betete wie gewohnt und will auch reisen

Papst Leo XIV. wurde am Sonntag am Petersplatz von tausenden Gläubigen bejubelt und zurück im Amt begrüßt.

Nach seiner Lungenoperation vom Dienstag zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs hat Papst Leo XIV. sich beim Angelus-Gebet am Sonntag bei allen bedankt, die während seiner Erkrankung für ihn gebetet haben. Er habe die Unterstützung deutlich gespürt, betonte das Kirchenoberhaupt vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Seinen besonderen Dank richtete er an die Ärzte, Pflegekräfte und alle Mitarbeiter der Gemelli-Klinik, die ihn medizinisch betreut hatten.

Unter dem Applaus von Spitalsmitarbeitern war das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Erfahrung habe ihn die Nähe zu all jenen noch stärker spüren lassen, die mit Krankheit und Gebrechlichkeit konfrontiert seien, erklärte der Papst am Sonntag.

Große Freude im Vatikan über die Rückkehr von Papst Leo open_in_full © ANDREAS SOLARO © ANDREAS SOLARO © ANDREAS SOLARO © ANDREAS SOLARO © TIZIANA FABI © ANDREAS SOLARO © TIZIANA FABI

Nach dieser schwierigen Phase wolle er „mit Gottes Hilfe und im Vertrauen auf die Gebete der Gläubigen“ seine Tätigkeit wieder schrittweise aufnehmen. Der 71-jährige Pontifex erschien in guter Verfassung und sprach mit kräftiger Stimme. Er lächelte den Gläubigen zu, die ihm ihrerseits zujubelten.

Chirurg ist optimistisch

Bis kommenden Dienstag wurden alle Audienzen abgesagt. Ob Leo die Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz wird leiten können, war vorerst unklar. Als nächster großer Termin steht die Teilnahme am 40. Jahrestag des Interreligiösen Gebets in Assisi (Mittelitalien) am 27. Oktober bevor.

Vor allem stellt sich die Frage, ob Leo XIV. die geplante Südamerikareise im November nach Uruguay, Argentinien und Peru mit rund 30 Ansprachen und etwa zwölf Flügen wird antreten können. Laut seinem Chirurgen sollte dies für den 71-jährigen Pontifex machbar sein.

„Ich würde sagen, dass es keine medizinischen Gründe gibt, warum diese Reise nicht stattfinden sollte“, so der Pulmologe Stefano Margaritora. Der Papst sei in einem guten klinischen Zustand. Bis zur Reise sei noch genügend Zeit für die Genesung. (TT, APA, dpa)