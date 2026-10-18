„Ich bin nichts für schwache Nerven“: Nikoletta Zambelis‘ Neustart als Kabarettistin

Mit 60 noch einmal ganz von vorn anfangen? Für Nikoletta Zambelis war das keine Frage des Mutes. Die Innsbrucker Unternehmensberaterin wechselt seither immer wieder auf die Kabarettbühne. Über eine Hartnäckige, für die Aufgeben keine Option ist, und ihr nächstes ambitioniertes Ziel: eine eigene Kleinkunstbühne für Frauen.