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Zwei Hubschrauber im Einsatz
Vier Verletzte bei heftigem Frontalunfall auf der Brixentalstraße
Die Feuerwehr Kitzbühel sicherte die Unfallstelle ab, räumte auf und musste auch Schaulustige ermahnen.
© Feuerwehr Kitzbühel
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