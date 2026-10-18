Für alle Altersgruppen
„Hat bisher gefehlt“: Pumptrack bei Volderer Karlskirche schon vor Eröffnung in Betrieb
Am Montag wird er zwar erst eröffnet, aber schon seit wenigen Wochen ist der Pumptrack bei der Volderer Karlskirche für Kinder und Jugendliche freigegeben.
© Rita Falk
Am Montag wird der neue Spielplatz bei der Karlskirche offiziell eröffnet. Highlight ist der asphaltierte Pumptrack. Braucht es in der Region überhaupt eine weitere solche Radstrecke? Für Bürgermeister Peter Schwemberger spreche die Nachfrage bereits jetzt eine eindeutige Sprache.
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