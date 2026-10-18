Massive Einschnitte befürchtet: Universitäten hadern mit verordnetem Sparkurs

Was genau aus dem Uni-Budget bezahlt werden soll, ist noch nicht klar. Die Universitätenkonferenz befürchtet jedenfalls massive Einschnitte. Am Montag will sie sich ausführlich äußern.

Wien – Aus einem eigentlich klein angesetzten „Arbeitstreffen“ der Regierung am Samstag wurde dann doch ein größeres, Einigung in mehreren Punkten inklusive: Allen voran die Festlegung auf das Universitätsbudet für 2028 bis 2030 wurde von der Dreierkoalition als Erfolg verkauft: Die Unis erhalten 16 Mrd. Euro für die drei Jahre – deutlich weniger als die von ihnen geforderten 18 Milliarden. Nach einer Neuberechnung für die Jahre 2025 bis 2027 kommt man laut Regierung auf ein etwa nominell konstantes Budget.

„Keine Rede von Erfolg“

Die Universitätenkonferenz (uniko) geht allerdings von „enorm negativen Folgen“ für Unis, Studierende und Forschende aus. „Auf den ersten Blick hat sich nichts an der katastrophalen Ankündigung vom Frühjahr geändert“, so Präsidentin Brigitte Hütter in einer ersten Stellungnahme. Von „Erfolg“ oder „Stabilisierung des Universitätsbudgets“ könne man absolut nicht sprechen.

„Die Regierung bleibt mit ihren Auskünften vage, was die Universitäten in den Jahren 2028 bis 2030 mit den 16 Milliarden finanzieren müssen“, so die uniko. Gemäß der Presseunterlagen und einer kurzen, lediglich mündlichen Information seitens des Wissenschaftsministeriums dürften die Ärztegehälter von knapp 300 Millionen aber aus diesen 16 Milliarden zu bezahlen sein.

Zuschuss könnte teuer werden

Auch der Zuschuss zum FTI-Pakt (Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt) sei noch ungeklärt. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) habe den Unis versichert, dass dieser in der Höhe von 150 Millionen Euro nur für das Jahr 2027 zu bezahlen sei. „Wenig später mussten die Universitäten aus dem Mund des Finanzministers erfahren, dass er eine Dauersubvention seitens der Universitäten daraus machen will“, so die uniko-Präsidentin. Man frage sich: „Müssen die Universitäten 450 Millionen ihres Budgets an außeruniversitäre Einrichtungen abliefern?“

Brigitte Hütter, Präsidentin der uniko und Rektorin der Kunstuniversität Linz, will sich am Montag ausführlich zum Uni-Budget äußern. © APA/Manhart

Auch die 200 Mio. Euro Kosten für die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) Austria in Linz seien unklar: „Wer kommt dafür auf?“ Und selbst wenn die Universitäten keine dieser Sonderausgaben leisten müssten, sei von einem inflationsbedingten massiven Personalabbau auszugehen. Am Montag will sich die uniko genauer äußern, auch an der Universität Innsbruck wollte man die Zahlen noch genauer analysieren.

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