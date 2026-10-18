Ministerium warnt
Betrug im Namen des Finanzamts: Wie man gefälschte Nachrichten erkennt und richtig reagiert
Derzeit versuchen zahlreiche Betrüger mit gefälschten FinanzOnline-SMS ihre Opfer in die Falle zu locken
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Eine angebliche Steuerrückzahlung wartet, FinanzOnline müsse dringend aktualisiert oder die Familienbeihilfe bestätigt werden: Betrüger geben sich immer professioneller als Behörden aus. Wie erkennt man gefälschte Nachrichten und wie reagiert man richtig? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
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