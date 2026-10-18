Mit Gewinnversprechen in Falle gelockt: 32-jährige Tirolerin verliert Tausende Euro

Die Aussicht auf schnelles Geld kam einer 32-jährigen Tirolerin teuer zu stehen. Über soziale Netzwerke wurde die Frau von bislang unbekannten Tätern mit einem vermeintlich lukrativen Geschäftsmodell geködert. Am Ende überwies sie innerhalb weniger Tage mehr als 10.000 Euro auf verschiedene Konten im In- und Ausland.

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau zunächst dazu aufgefordert, einfache Aufgaben zu erledigen und Produkte zu kaufen. Die Verkäufer würden diese Waren anschließend wieder zurückkaufen, wobei ein Gewinn für die Teilnehmerin entstehen sollte, hieß es. Um an dem Programm teilzunehmen, richtete die 32-Jährige ein Konto auf einer entsprechenden Internetplattform ein.

In weiterer Folge forderten die Betrüger die Frau wiederholt zu Überweisungen auf. Zwischen dem 14. und 18. Oktober tätigte sie insgesamt 16 Überweisungen auf österreichische, maltesische und litauische Bankkonten. Als die Frau schließlich über das auf der Plattform geführte „interne Konto“ auf ihr vermeintliches Guthaben zugreifen wollte, folgte die Ernüchterung: Eine Auszahlung sei laut den unbekannten Betreibern nicht möglich. Das versprochene Geld blieb unerreichbar.