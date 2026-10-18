Erneut hochwertiges Fahrrad im Bezirk Landeck gestohlen

Erneut sorgt ein Fahrraddiebstahl im Bezirk Landeck für Ärger. Diesmal schlug ein bislang unbekannter Täter in einer Tiefgarage in Zams zu und erbeutete ein hochwertiges Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Diebstahl des mit einem Schloss gesicherten Fahrrads ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Fahrraddiebstählen in der Region. Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landeck (Tel. 059133/7140) zu melden. (TT)