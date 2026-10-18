Falsche Anschuldigungen
Justizkrimi beendet: Warum ein Tiroler Vater in Haft bleibt und der Tochter Gefängnis droht
Die Gefängnistüren bleiben für den als Gewalttäter verurteilten Familienvater zu. Das Oberlandesgericht hat beim Justizkrimi einen Schlussstrich gezogen.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Sie habe ihren Vater beim Prozess falsch beschuldigt, gestand dessen Tochter bereits vor einem Jahr. Doch jetzt wurde eine Wiederaufnahme des Verfahrens auch in zweiter Instanz abgelehnt. Stattdessen droht der Zeugin eine Haftstrafe.