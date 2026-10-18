Sie haben sich getraut

ÖSV-Traumhochzeit: Fettner und Eder landeten im Hafen der Ehe

Lisa und Manuel Fettner gaben sich das Ja-Wort.
© EXPA/ Stefanie Oberhauser

Ab sofort ist der Name Fettner im Skisprung-Weltcup wieder vertreten. Nicht aber, weil Manuel seine Sprungskier nach seinem Rücktritt im Sommer nun doch wieder anschnallt. Nein, seine langjährige Partnerin Lisa Eder geht nach der Hochzeit mit dem Tiroler Olympiasieger unter ihrem neuen Familiennamen an den Start.

Am Sonntagabend gab das ÖSV-Traumpaar bekannt, dass es am Wochenende im Hafen der Ehe landete. Mit Bestnoten freilich. Denn die romantischen Fotos von der Hochzeit in Leogang ließen auch bei Freunden und Fans die Herzen höher schlagen.

Zu den Hochzeitsgästen zählten unter anderem auch Manuel Fettners ehemalige Teamkollegen Stefan Kraft und Daniel Tschofenig, die nach der kirchlichen Trauung Spalier standen. (TT.com)

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