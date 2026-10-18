Ford steht für Abenteuer und Dynamik

Der US-amerikanische Hersteller setzt bei seinem Auftritt auf dem Pariser Autosalon vor allem auf seine Tradition als Sportmarke, als Nutzfahrzeuganbieter und als Offroad-Spezialist.

Vielleicht war es etwas zu viel verlangt, von Ford im Rahmen des Pariser Autosalons schon eine Art Studie zu erwarten, die Aufschluss über neue Modelle im Rahmen der angekündigten Zusammenarbeit mit Renault geben könnte. Ford wollte sich hier offensichtlich nicht in die Karten schauen lassen. Dennoch hat der US-amerikanische Konzern eine größere Fläche in den Salonhallen gemietet, um sich präsentieren zu können – und hier setzt Ford bevorzugt auf die Errungenschaften im Sport- und Offroadbereich. Da darf selbst der Hinweis auf die ab 2028 erfolgende Teilnahme an der Rallye-Weltmeisterschaft nicht fehlen. 2028 ist im Übrigen auch das Datum, an dem die ersten Elektromodelle auf Basis der Kooperation zwischen Renault und Ford auf den Markt kommen sollen.

Doch zurück in die Gegenwart, zurück nach Paris, wo Ford an die Plattform „Ready Set Ford“ erinnert, mit der sich Gewerbekunden ebenso angesprochen fühlen sollen wie Privatkunden, die auf sportliche und abenteuerliche Fahrerlebnisse setzen. Die drei Schlagwörter dazu lauten Build, Thrill und Adventure. Mit Build will Ford Unternehmen zu mehr Produktivität verhelfen, mit Thrill orientiert sich das Unternehmen an Erzeugnissen mit sportlichem Charakter und Adventure bezieht sich auf Möglichkeiten, Mobilität abseits befestigter Straßen zu erleben.

Wie passt das nun mit der aktuellen Modellpalette von Ford zusammen? Ganz gut, denn die Amerikaner sind bekannt für ihr umfassendes, breit gespreiztes Nutzfahrzeugangebot, das nahezu alle möglichen Antriebsarten anbietet und ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung der Transporter zeigt. Der Dynamik alles andere als abgeneigt ist die Pkw-Abteilung von Ford, die zuletzt deutlich einen Zuwachs bei rein elektrifizierten Varianten erhalten hat. Ein flottes, Spaß versprechendes Vorankommen ist selbst mit dem subkompakten Puma Gen-E möglich.