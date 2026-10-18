Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine Frau getötet.

Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt wurde nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko eine U-Bahn-Station auf dem linken Flussufer beschädigt. Eine 21-jährige Frau sei bei dem Angriff ums Leben gekommen, drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Außerdem seien bei dem Angriff eine medizinische Einrichtung und ein Gebäude beschädigt worden.