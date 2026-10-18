AUA-Maschine nach Bombendrohung in Sofia zwischengelandet

Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Bombendrohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Das berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Montag mit Berufung auf das Verkehrsministerium. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, teilte die AUA mit. "Im Zuge der Durchsuchung des betroffenen Flugzeugs, der Fluggäste und der Crew konnte keine Gefährdung festgestellt werden."

An Bord waren 51 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Die AUA bestätigte, dass der Flug mit allen Fluggästen noch in der Nacht nach Wien weitergeführt wurde. Eine "Drohung" habe die Zwischenlandung des Flugs OS82 in Sofia notwendig gemacht, hieß es am Montag von den Austrian Airlines. Der Flug sei am Sonntagabend um 20.42 Uhr MESZ sicher in Sofia gelandet.

Wie die israelische Zeitung "Haaretz" berichtete, hatte die AUA von einem österreichischen Staatsbürger, der sich nicht an Bord des Flugzeugs befand, eine Warnung vor einer Bombe erhalten haben, berichtete das Blatt. Bereits vergangenen Dienstag waren laut "Jerusalem Post" zwei Flüge der US-amerikanischen Delta Air Lines von Bombendrohungen betroffen, welche sich aber als Fehlalarme herausstellten.

Die Nachrichtenagentur AFP meldete, dass nach Angaben von Flightradar24 das Flugzeug in den rumänischen Luftraum eingetreten war, bevor es nach Süden abdrehte und zurück in Richtung Bulgarien flog, um dann in Sofia zu landen. Laut der Flugdatenplattform ADS-B Exchange gab das Flugzeug zur gleichen Zeit ein Notsignal ab. Nach Angaben des bulgarischen Verkehrsministeriums schickte die Luftwaffe des Landes einen Kampfflieger vom Typ MiG-29 zur Begleitung der AUA-Linienmaschine los.

Ende vergangenen Monats hatte der Co-Pilot einer Flydubai-Maschine auf dem Flug von Dubai nach Tel Aviv den Flugkapitän der Maschine mit einer Rettungsaxt angegriffen. Passagiere konnten den Angreifer überwältigen, eine an Bord mitreisende zweite Cockpit-Crew landete die Maschine mit 166 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern sicher in Saudi-Arabien. Nach Angaben der emiratischen Ermittler wollte der aus dem Oman stammende Angreifer einen Selbstmordanschlag auf den Flughafen Tel Aviv verüben. Der Verdächtige befindet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Haft.