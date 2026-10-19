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Wahlkampf in Tirol: Dieser Weg wird ein langer sein

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

In einem Jahr wird Tirol neu gewählt haben. Ein Umbruch der politischen Landschaft ist nicht ausgeschlossen. Umso härter wird der Wahlkampf sein. Und der ist längst im Gang.

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