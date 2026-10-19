DNA-Spuren, Zeugenaussagen, Tränen: Das war der erste Prozesstag im Mordfall Kammerer

Am 23. Juni 2005 wurde die MCI-Studentin Daniela Kammerer direkt am Innsbrucker Rapoldipark Opfer einer tödlichen Messerattacke. 21 Jahre später wurde am Montag die Cold-Case-Causa nun am Landesgericht verhandelt. Der Angeklagte, ein heute 42-jähriger Studienkollege des Opfers, wies im Prozess jede Schuld von sich. Er beteuerte unter Tränen seine Unschuld, eine Gerichtsmedizinerin sprach von einer „Verdichtung von Indizien“. Im Liveblog könnt ihr den ersten Prozesstag nachlesen.