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DNA-Spuren, Zeugenaussagen, Tränen: Das war der erste Prozesstag im Mordfall Kammerer

Der Angeklagte am Montag kurz vor 9 Uhr im Gerichtssaal.
© TT/Liebl
Klara HürlimannReinhard Fellner

Von Klara Hürlimann, Reinhard Fellner

Am 23. Juni 2005 wurde die MCI-Studentin Daniela Kammerer direkt am Innsbrucker Rapoldipark Opfer einer tödlichen Messerattacke. 21 Jahre später wurde am Montag die Cold-Case-Causa nun am Landesgericht verhandelt. Der Angeklagte, ein heute 42-jähriger Studienkollege des Opfers, wies im Prozess jede Schuld von sich. Er beteuerte unter Tränen seine Unschuld, eine Gerichtsmedizinerin sprach von einer „Verdichtung von Indizien“. Im Liveblog könnt ihr den ersten Prozesstag nachlesen.