Nichtraucherschutz vor dem Rauch von Nachbarn

Das Nichtrauchen ist das zur Normalität gewordene Faktum, das auch gesellschaftspolitisch im öffentlichen wie ebenso im privaten Raum Anerkennung gefunden hat und immer mehr an Bedeutung gewinnt und sich durchsetzt! Während die Tabakgesetz-Novelle 2004 das Ziel verfolgte, das Nichtrauchen im öffentlichen Raum in Österreich als „Norm“ zu etablieren, ist es längst an der Zeit, einen vergleichbaren gesetzlichen Schutz auch für den privaten Wohnraum zu schaffen.