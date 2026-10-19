Unter Matratzen versteckt: Zoll am Arlberg entdeckte gestohlene Baumaschinen in Transporter

Bei einer Kontrolle an der Mautstelle St. Jakob am Arlberg stießen Zollbeamte auf zahlreiche gebrauchte Baumaschinen, die zum Teil unter Matratzen versteckt waren. Ein Teil der Geräte dürfte aus einem Einbruch bei einer Schweizer Firma stammen. Fahrer und Beifahrer wurden festgenommen.

St. Jakob am Arlberg – Eine ungewöhnliche Entdeckung haben Zollbeamte am Sonntagabend bei einer Kontrolle an der Mautstelle St. Jakob am Arlberg gemacht. Gegen 20 Uhr stoppten sie einen Kleintransporter, der auf der Arlberg Schnellstraße (S16) aus Vorarlberg kommend unterwegs war. Im Laderaum fanden die Beamten zahlreiche gebrauchte Baumaschinen verschiedener namhafter Hersteller. Einige davon waren unter Bettmatratzen versteckt.

Polizeistreifen der Autobahninspektion Imst, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Verkehrskontrollen an der Mautstelle durchführten, übernahmen weitere Erhebungen. Der 31-jährige Lenker aus Moldau und sein 33-jähriger Beifahrer aus Rumänien konnten laut Polizei die Herkunft der Maschinen nicht glaubhaft erklären bzw. nachweisen.

Spur der Baumaschinen führt in die Schweiz

Auf einem Großteil der Geräte befanden sich Aufkleber einer Schweizer Hochbaufirma. Nachforschungen über das Polizeikooperationszentrum Schaanwald ergaben, dass bei dieser Firma zwischen 9. und 12. Oktober eingebrochen worden war.