Entrissen 79-Jährigem in Innsbruck die Geldbörse: Zwei Jugendliche in U-Haft

Zwei Teenager baten einen 79-Jährigen an der Innpromenade in der Reichenau zunächst um 50 Cent. Als der Mann seine Geldbörse hervorholte, rissen sie ihm diese aus der Hand und liefen davon. Ein Zeuge griff ein.

Innsbruck – Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sitzen seit Sonntagabend in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, hatten die beiden Teenager zuvor einen 79-jährigen Mann an der Innsbrucker Innpromenade an der Reichenau bestohlen.

Sie sollen den Mann zunächst angesprochen und um lediglich 50 Cent gebeten haben. Als der 79-Jährige daraufhin seine Geldbörse hervorholte, rissen ihm die Jugendlichen diese aus der Hand und liefen davon. Ein 22-Jähriger beobachtete den Vorfall und konnte die beiden zunächst festhalten. Dem 17-jährigen türkischen Staatsbürger und dem 16-jährigen (Staatsangehörigkeit noch ungeklärt) gelang es jedoch, sich wieder loszureißen und zu flüchten.

Im Zuge der Ermittlungen fand eine Polizeidiensthundestreife die leere Geldbörse in der näheren Umgebung. Laut Polizei befand sich darin zuvor ein niedriger dreistelliger Eurobetrag.